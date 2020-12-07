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Неизвестные украли оборудование с «самолета Судного дня» в Таганроге

Ведомости

Полиция проводит проверку по поводу вскрытия люка одного из самолетов на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК), сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД на транспорте по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«В дежурную часть Таганрогского линейного отела МВД России на транспорте обратился представитель ТАНТК имени Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка», — сообщили агентству.

В то же время источник агентства рассказал, что неизвестные похитили с самолета Ил-80 39 радиостанций, воздушное судно находится в Таганроге на плановом ремонте. Эту информацию подтвердил также источник «РИА Новости».

Ил-80 — летающий пункт управления, созданный в конце 1980-х гг. на основе советского пассажирского лайнера Ил-86. Его задачей является координация управления войсками в случае ядерной войны, в том числе, организация высшим руководством ответного ядерного удара по противнику в случае уничтожения наземной инфраструктуры и пунктов управления. В связи с этим Ил-80, обладающий защитой от некоторых поражающих факторов ядерного взрыва, называют «самолетом Судного дня». Всего за 1987-1992 гг. произведено 4 таких машины.

На замену Ил-80 российской армии в ближайшие годы планируется поставить новые летающие пункты управления на базе дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных