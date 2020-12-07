Неизвестные украли оборудование с «самолета Судного дня» в Таганроге
Полиция проводит проверку по поводу вскрытия люка одного из самолетов на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК), сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД на транспорте по Северо-Кавказскому федеральному округу.
«В дежурную часть Таганрогского линейного отела МВД России на транспорте обратился представитель ТАНТК имени Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка», — сообщили агентству.
В то же время источник агентства рассказал, что неизвестные похитили с самолета Ил-80 39 радиостанций, воздушное судно находится в Таганроге на плановом ремонте. Эту информацию подтвердил также источник «РИА Новости».
Ил-80 — летающий пункт управления, созданный в конце 1980-х гг. на основе советского пассажирского лайнера Ил-86. Его задачей является координация управления войсками в случае ядерной войны, в том числе, организация высшим руководством ответного ядерного удара по противнику в случае уничтожения наземной инфраструктуры и пунктов управления. В связи с этим Ил-80, обладающий защитой от некоторых поражающих факторов ядерного взрыва, называют «самолетом Судного дня». Всего за 1987-1992 гг. произведено 4 таких машины.
На замену Ил-80 российской армии в ближайшие годы планируется поставить новые летающие пункты управления на базе дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.