Врач назвал необходимые в аптечке лекарства в период пандемии

По данным оперштаба на 7 декабря, в России зарегистрировано почти 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Около 2 млн пациентов выздоровели, почти 43 600 – скончались от вируса. За сутки коронавирус выявили у 28 142 человек, умерли после заражения коронавирусом за последние 24 часа 456 человек. 4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию групп риска — работников здравоохранения, образования и социальных служб, а в выходные были открыты прививочные пункты. За субботу и воскресенье в них привились более 2 тыс. человек.