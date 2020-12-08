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Врач назвал необходимые в аптечке лекарства в период пандемии

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В период пандемии коронавирусной инфекции желательно иметь в аптечке жаропонижающие средства и капли для носа, рассказал заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов.

При этом он подчеркнул, что среди жаропонижающих лекарств стоит выбирать те, в которых содержится парацетамол, а не ибупрофен. «Прежде всего это жаропонижающие препараты. Лучше парацетамол. Поскольку ибупрофен так и не реабилитирован при COVID-19 (были исследования, показавшие, что применение ибупрофена ухудшает течение заболевания. — прим. Ред.). Можно купить капли в нос», — рассказал Зырянов.

Профессор добавил, что ни в коем случае нельзя лечиться антибиотиками без назначения врача. Также нельзя самостоятельно принимать противовирусные препараты: они могут вызвать «массу нежелательных реакций» и назначаются только врачом.

По словам Зырянова, сейчас появилась информация о том, что при COVID-19 стоит употреблять витамин D, так как его дефицит ухудшает течение заболевания. Врач пояснил, что чрезмерный прием витамина D приводит к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим осложнениям.

По данным оперштаба на 7 декабря, в России зарегистрировано почти 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Около 2 млн пациентов выздоровели, почти 43 600 – скончались от вируса. За сутки коронавирус выявили у 28 142 человек, умерли после заражения коронавирусом за последние 24 часа 456 человек. 4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию групп риска — работников здравоохранения, образования и социальных служб, а в выходные были открыты прививочные пункты. За субботу и воскресенье в них привились более 2 тыс. человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных