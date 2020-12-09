Власти Москвы начали проверку информации об утечке данных переболевших COVID-19

Ранее об утечке данных москвичей сообщил Telegram-канал Readovka. Канал сообщил, что нашел ссылки на рабочие чаты московских больниц и станций скорой помощи и вместе с ними списки переболевших коронавирусом. «В онлайн-документах доступны ФИО больных, адрес проживания и регистрации, а также вся информация о течении болезни и заборах анализов», — говорилось в сообщении канала.