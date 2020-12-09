Власти Москвы начали проверку информации об утечке данных переболевших COVID-19
Власти Москвы проверяют информацию об утечке персональных данных жителей города, которые переболели коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб Москвы.
Ранее об утечке данных москвичей сообщил Telegram-канал Readovka. Канал сообщил, что нашел ссылки на рабочие чаты московских больниц и станций скорой помощи и вместе с ними списки переболевших коронавирусом. «В онлайн-документах доступны ФИО больных, адрес проживания и регистрации, а также вся информация о течении болезни и заборах анализов», — говорилось в сообщении канала.
«В мэрии об утечке уже знают: чаты оперативно удаляются — несколько из них исчезли на глазах наших журналистов. Чего не скажешь о документах с персональными данными больных — хранившиеся в гугл-таблицах списки больных уже скачаны всеми желающими», — отмечается в сообщении.