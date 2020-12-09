Границы некоторых стран могут быть закрыты для россиян до сентября 2021 года
Границы некоторых популярных среди российских туристов стран могут быть закрыты до сентября 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева.
«Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», — сказал Игнатьев на пресс-конференции в Екатеринбурге. Он отметил, что наиболее пострадавшими в отрасли являются компании, которые работали с приемом в Россию иностранных туристов.
«Рынок потерял 95-97% своих зарубежных клиентов», — отметил Игнатьев.
В России с 27 марта закрыты регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг. В числе открытых для российских авиаперевозчиков направлений — полеты из российских городов в Баку, Ереван, Гюмри, Лондон, Манчестер, Бирмингем, Мюнхен, Гамбург, Берлин, Прагу, Салоники, Каир, Тель-Авив, Барселону, Бильбао, Мадрид, Рим, Римини, Стамбул, Дубай, Ташкент, Бухару, Занзибар и другие города.