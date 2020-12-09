Границы некоторых стран могут быть закрыты для россиян до сентября 2021 года

«Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», — сказал Игнатьев на пресс-конференции в Екатеринбурге. Он отметил, что наиболее пострадавшими в отрасли являются компании, которые работали с приемом в Россию иностранных туристов.