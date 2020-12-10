Белоруссия запретит выезд из страны из-за коронавируса
Белорусские власти временно закрыли выезд из страны для граждан и иностранцев с разрешением на постоянное или временное проживание в Белоруссии. Такое постановление утвердил совет министров.
«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — говорится в документе.
Согласно постановлению, ограничения распространяются на автомобильные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска в речных портах на железнодорожных вокзалах и станциях. Ограничения начнут действовать через 10 дней со дня опубликования документа.
29 октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие границ республики не означает их превращения в «железный занавес». В то же время он заметил, что власти сопредельных государств «бросили вызов» Минску, хотя народы этих стран «не виноваты».
С 1 ноября власти Белоруссии приостановили въезд иностранцев в страну в рамках борьбы с COVID-19. Ограничения не затронут россиян, следующих транзитом через Белоруссию в Россию, иностранцев, имеющих разрешение на работу или проживание в Белоруссии, иностранцев, чьи близкие родственники – граждане Белоруссии, а также водителей, выполняющих международные перевозки.