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Белоруссия запретит выезд из страны из-за коронавируса

Ведомости

Белорусские власти временно закрыли выезд из страны для граждан и иностранцев с разрешением на постоянное или временное проживание в Белоруссии. Такое постановление утвердил совет министров.

«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — говорится в документе. 

Согласно постановлению, ограничения распространяются на автомобильные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска в речных портах на железнодорожных вокзалах и станциях. Ограничения начнут действовать через 10 дней со дня опубликования документа. 

29 октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие границ республики не означает их превращения в «железный занавес». В то же время он заметил, что власти сопредельных государств «бросили вызов» Минску, хотя народы этих стран «не виноваты».

С 1 ноября власти Белоруссии приостановили въезд иностранцев в страну в рамках борьбы с COVID-19. Ограничения не затронут россиян, следующих транзитом через Белоруссию в Россию, иностранцев, имеющих разрешение на работу или проживание в Белоруссии, иностранцев, чьи близкие родственники – граждане Белоруссии, а также водителей, выполняющих международные перевозки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных