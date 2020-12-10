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«Эпидемия» вошла в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix

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Научно-фантастическая драма «Эпидемия» от продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова стала первым российским проектом, вошедшим в топ-10 лучших неанглоязычных сериалов на Netflix, сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production. 

В рейтинге по итогам 2020 г. «Эпидемия» заняла восьмую строчку. Она появилась на стриминговом сервисе в октябре в премиальной категории Original series, куда входят собственные проекты сервиса и специально отобранные зарубежные. 

Netflix пояснил, что успешность проектов определяется по просмотрам в первые 28 дней после релиза на платформе. «Эпидемия» же на протяжении двух недель входила в десятку самых просматриваемых проектов в 72 странах мира и на пике популярности достигала третьей позиции.

Сериал «Эпидемия», мировая премьера которого состоялась в апреле 2019 г., рассказывает о вспышке эпидемии неизвестного вируса, который быстро передается от человека к человеку и вызывает панику по всей стране. В этой ситуации группа москвичей отправляется в Карелию, чтобы там укрыться от заразы в охотничьем домике. 

В топ-10 лучших иностранных сериалов Netflix вошли также два немецких проекта — «Варвары» и «Тьма». Они заняли первую и третью строчку. На втором месте — произведенный в Дании «Дождь». В пятерке лидеров оказались также испанский «Бумажный дом» и мексиканское «Темное желание». Кроме того, в рейтинг вошли сериалы «Рагнарёк» (Норвегия), «Всегда ведьма» (Колумбия), «Семь смертных грехов: Гнев богов» (Япония) и «Защитник» (Турция).

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: Российский сериал «Эпидемия» продали на Netflix за рекордную сумму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных