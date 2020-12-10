«Эпидемия» вошла в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix
Научно-фантастическая драма «Эпидемия» от продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова стала первым российским проектом, вошедшим в топ-10 лучших неанглоязычных сериалов на Netflix, сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production.
В рейтинге по итогам 2020 г. «Эпидемия» заняла восьмую строчку. Она появилась на стриминговом сервисе в октябре в премиальной категории Original series, куда входят собственные проекты сервиса и специально отобранные зарубежные.
Netflix пояснил, что успешность проектов определяется по просмотрам в первые 28 дней после релиза на платформе. «Эпидемия» же на протяжении двух недель входила в десятку самых просматриваемых проектов в 72 странах мира и на пике популярности достигала третьей позиции.
Сериал «Эпидемия», мировая премьера которого состоялась в апреле 2019 г., рассказывает о вспышке эпидемии неизвестного вируса, который быстро передается от человека к человеку и вызывает панику по всей стране. В этой ситуации группа москвичей отправляется в Карелию, чтобы там укрыться от заразы в охотничьем домике.
В топ-10 лучших иностранных сериалов Netflix вошли также два немецких проекта — «Варвары» и «Тьма». Они заняли первую и третью строчку. На втором месте — произведенный в Дании «Дождь». В пятерке лидеров оказались также испанский «Бумажный дом» и мексиканское «Темное желание». Кроме того, в рейтинг вошли сериалы «Рагнарёк» (Норвегия), «Всегда ведьма» (Колумбия), «Семь смертных грехов: Гнев богов» (Япония) и «Защитник» (Турция).