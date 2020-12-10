«Эпидемия» вошла в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix

Сериал «Эпидемия», мировая премьера которого состоялась в апреле 2019 г., рассказывает о вспышке эпидемии неизвестного вируса, который быстро передается от человека к человеку и вызывает панику по всей стране. В этой ситуации группа москвичей отправляется в Карелию, чтобы там укрыться от заразы в охотничьем домике.