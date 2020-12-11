Новосибирский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным для женщин

Травников отметил, что правом объявить выходной обладает только правительство России и непосредственно работодатель, так что в заявлениях других регионов о нерабочем 31 декабря «много лукавства». «Я — работодатель для тех, кто работает в этом здании (администрации региона. — Прим. ред.). Я не могу объявить его для всех. Я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области — по возможности сделайте выходной день, по крайней мере, для женщин», — сказал Травников на пресс-конференции по итогам года.