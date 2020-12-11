Новосибирский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным для женщин
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к руководству региональных предприятий с призывом сделать 31 декабря выходным для женщин, так как на них приходится подготовка к празднованию Нового года, передает местное издание НГС.
Травников отметил, что правом объявить выходной обладает только правительство России и непосредственно работодатель, так что в заявлениях других регионов о нерабочем 31 декабря «много лукавства». «Я — работодатель для тех, кто работает в этом здании (администрации региона. — Прим. ред.). Я не могу объявить его для всех. Я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области — по возможности сделайте выходной день, по крайней мере, для женщин», — сказал Травников на пресс-конференции по итогам года.
Губернатор отметил, что по его личному мнению для всех «правильно сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние каникулы чуть покороче». «Я и мои коллеги будем 31 декабря работать», — добавил Травников.
Ранее правительство утвердило праздничные нерабочие дни на 2021 г. Новогодние каникулы состоятся с 1 по 10 января. 31 декабря будет нерабочим днем. Согласно утвержденному годом ранее производственному календарю 31 декабря 2020 г. считается рабочим днем. Однако некоторые региональные власти уже объявили канун Нового года нерабочим. В частности, в Мурманской, Вологодской, Костромской, Орловской, Саратовской, Волгоградской областях, Чувашии, Камчатке, Сахалине, Ставропольском крае и некоторых других регионах последний день года объявлен выходным для предприятий всех форм собственности.
Во Владимирской, Белгородской, Кировской, Курской, Рязанской, Томской, Ульяновской областях, в Крыму и Татарстане 31 декабря — выходной для бюджетников. Однозначно рабочим днем 31 декабря объявлено в Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Омской, Курганской областях, республике Марий Эл и Башкортостане.