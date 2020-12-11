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Новосибирский губернатор предложил сделать 31 декабря выходным для женщин

Ведомости

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к руководству региональных предприятий с призывом сделать 31 декабря выходным для женщин, так как на них приходится подготовка к празднованию Нового года, передает местное издание НГС.

Травников отметил, что правом объявить выходной обладает только правительство России и непосредственно работодатель, так что в заявлениях других регионов о нерабочем 31 декабря «много лукавства». «Я — работодатель для тех, кто работает в этом здании (администрации региона. — Прим. ред.). Я не могу объявить его для всех. Я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области — по возможности сделайте выходной день, по крайней мере, для женщин», — сказал Травников на пресс-конференции по итогам года.

Губернатор отметил, что по его личному мнению для всех «правильно сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние каникулы чуть покороче». «Я и мои коллеги будем 31 декабря работать», — добавил Травников.

Ранее правительство утвердило праздничные нерабочие дни на 2021 г. Новогодние каникулы состоятся с 1 по 10 января. 31 декабря будет нерабочим днем. Согласно утвержденному годом ранее производственному календарю 31 декабря 2020 г. считается рабочим днем. Однако некоторые региональные власти уже объявили канун Нового года нерабочим. В частности, в Мурманской, Вологодской, Костромской, Орловской, Саратовской, Волгоградской областях, Чувашии, Камчатке, Сахалине, Ставропольском крае и некоторых других регионах последний день года объявлен выходным для предприятий всех форм собственности.

Во Владимирской, Белгородской, Кировской, Курской, Рязанской, Томской, Ульяновской областях, в Крыму и Татарстане 31 декабря — выходной для бюджетников. Однозначно рабочим днем 31 декабря объявлено в Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Омской, Курганской областях, республике Марий Эл и Башкортостане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных