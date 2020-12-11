Умер игравший в фильме «Вечный зов» актер Николай Иванов

Николай Иванов окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 г. и сразу же был принят в труппу театра. Он сыграл более 80 ролей в театре, а также снялся в таких фильмах как «Барышня-крестьянка», «Еще можно успеть», «Кузнечик», «Россия молодая», «Обрыв», «Сошедшие с небес», «Море в огне», «Вечный зов» и других. За роль Ивана Савельева в «Вечном зове» артист стал лауреатом Государственной премии СССР.