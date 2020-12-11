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Умер игравший в фильме «Вечный зов» актер Николай Иванов

Ведомости

Умер народный артист РФ Николай Иванов, исполнитель одной из главных ролей в советском многосерийном телефильме «Вечный зов», сообщается на странице «Вконтакте» петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева.

«Сегодня, 11 декабря, ушел из жизни Николай Николаевич Иванов. Ушла эпоха», — говорится в сообщении. Отмечается, что актер скончался после продолжительной болезни в возрасте 77 лет, причиной смерти названа сердечная недостаточность. Дату и место прощания объявят позднее.

Николай Иванов окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 г. и сразу же был принят в труппу театра. Он сыграл более 80 ролей в театре, а также снялся в таких фильмах как «Барышня-крестьянка», «Еще можно успеть», «Кузнечик», «Россия молодая», «Обрыв», «Сошедшие с небес», «Море в огне», «Вечный зов» и других. За роль Ивана Савельева в «Вечном зове» артист стал лауреатом Государственной премии СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных