Умер игравший в фильме «Вечный зов» актер Николай Иванов
Умер народный артист РФ Николай Иванов, исполнитель одной из главных ролей в советском многосерийном телефильме «Вечный зов», сообщается на странице «Вконтакте» петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева.
«Сегодня, 11 декабря, ушел из жизни Николай Николаевич Иванов. Ушла эпоха», — говорится в сообщении. Отмечается, что актер скончался после продолжительной болезни в возрасте 77 лет, причиной смерти названа сердечная недостаточность. Дату и место прощания объявят позднее.
Николай Иванов окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 г. и сразу же был принят в труппу театра. Он сыграл более 80 ролей в театре, а также снялся в таких фильмах как «Барышня-крестьянка», «Еще можно успеть», «Кузнечик», «Россия молодая», «Обрыв», «Сошедшие с небес», «Море в огне», «Вечный зов» и других. За роль Ивана Савельева в «Вечном зове» артист стал лауреатом Государственной премии СССР.