Путин прокомментировал инцидент с Навальным
Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные страны не могут объяснить отказ в передаче Москве материалов по инциденту с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Об этом он сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 10 декабря.
«Мы и здесь готовы работать, но материалы-то хоть кто-нибудь даст? Никто не может объяснить, почему не дают. На мой вопрос: «Почему не даете материалы? Вам что, трудно прислать бумажку, что ли? «Новичок», где он? Покажите нам. Никто ничего не дает. И главное, объяснить не могут – почему», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
По его словам, российские специалисты готовы приехать во Францию, Германию или Нидерланды, но никто их не приглашает. При этом иностранные специалисты также отказываются ехать в Россию, не передают ни официальные материалы, ни биологические материалы. «Что нам делать-то?», — спросил Путин.
Россия не может открыть уголовное дело по факту инцидента с Навальным, подчеркнул глава государства в разговоре с Николаем Сванидзе.
«Ясно, что это может быть все, что угодно. У нас и случаи отравления в нашей новейшей истории были. Но давайте разберемся, покажите нам, что это такое. Но никто же ничего не дает. Николай Карлович, в этом же проблема. Мы с удовольствием расследуем это дело, причем тщательно», — отметил Путин.
Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основателя ФБК доставили в местную больницу. Там он пробыл до 22 августа. Медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. 22 августа блогера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» частным рейсом. «Новичок» в его анализах нашли немецкие врачи.