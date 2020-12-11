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Путин прокомментировал инцидент с Навальным

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Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные страны не могут объяснить отказ в передаче Москве материалов по инциденту с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Об этом он сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 10 декабря.

«Мы и здесь готовы работать, но материалы-то хоть кто-нибудь даст? Никто не может объяснить, почему не дают. На мой вопрос: «Почему не даете материалы? Вам что, трудно прислать бумажку, что ли? «Новичок», где он? Покажите нам. Никто ничего не дает. И главное, объяснить не могут – почему», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

По его словам, российские специалисты готовы приехать во Францию, Германию или Нидерланды, но никто их не приглашает. При этом иностранные специалисты также отказываются ехать в Россию, не передают ни официальные материалы, ни биологические материалы. «Что нам делать-то?», — спросил Путин.

Россия не может открыть уголовное дело по факту инцидента с Навальным, подчеркнул глава государства в разговоре с Николаем Сванидзе.

«Ясно, что это может быть все, что угодно. У нас и случаи отравления в нашей новейшей истории были. Но давайте разберемся, покажите нам, что это такое. Но никто же ничего не дает. Николай Карлович, в этом же проблема. Мы с удовольствием расследуем это дело, причем тщательно», — отметил Путин.

Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основателя ФБК доставили в местную больницу. Там он пробыл до 22 августа. Медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. 22 августа блогера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» частным рейсом. «Новичок» в его анализах нашли немецкие врачи.

Ранее по теме: Лавров объявил о зеркальных санкциях против Франции и ФРГ по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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