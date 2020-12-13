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В России за сутки выявили 28 080 новых случаев коронавируса

В Москве 6425 заболевших
Денис Куренев
Maxim Shemetov / REUTERS

В России за сутки выявили 28 080 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 653 928. Умерли за день 488 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 46 941.

Вчера, 12 декабря, оперштаб сообщил о 28 137 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 6425 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 4841 пациент, скончались 72 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3768), Подмосковье (+1444), Нижегородская область (+497) и Республика Карелия (+417).

За сутки в России полностью выздоровели 20 277 человек. Общее число выздоровевших выросло до 2 106 235 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 71,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 16 млн случаев, Индии (свыше 9,8 млн) и Бразилии (более 6,8 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что уровень смертности от коронавируса в мире в последние полтора месяца вырос на 60%.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре перечислили последствия перенесенного коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных