В России за сутки выявили 28 080 новых случаев коронавирусаВ Москве 6425 заболевших
В России за сутки выявили 28 080 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 653 928. Умерли за день 488 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 46 941.
Вчера, 12 декабря, оперштаб сообщил о 28 137 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 6425 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 4841 пациент, скончались 72 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3768), Подмосковье (+1444), Нижегородская область (+497) и Республика Карелия (+417).
За сутки в России полностью выздоровели 20 277 человек. Общее число выздоровевших выросло до 2 106 235 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 71,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 16 млн случаев, Индии (свыше 9,8 млн) и Бразилии (более 6,8 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что уровень смертности от коронавируса в мире в последние полтора месяца вырос на 60%.