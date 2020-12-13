В России за сутки выявили 28 080 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 71,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 16 млн случаев, Индии (свыше 9,8 млн) и Бразилии (более 6,8 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.