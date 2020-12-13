Гинцбург: срок защиты вакцины «Спутник V» может составить два года

«Что касается нашей вакцины, платформа, на основе которой она была создана, на ней была создана вакцина против вируса Эбола. Там есть экспериментальные данные, показывающие, что данный аналогичный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше», — рассказал он.