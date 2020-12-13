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Гинцбург: срок защиты вакцины «Спутник V» может составить два года

Ведомости

Вакцина от коронавируса «Спутник V» сможет защищать человеческий организм в течение двух лет. Об этом рассказал руководитель разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Н. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Что касается нашей вакцины, платформа, на основе которой она была создана, на ней была создана вакцина против вируса Эбола. Там есть экспериментальные данные, показывающие, что данный аналогичный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше», — рассказал он.

Вакцина, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, вероятно будет действовать в течение четырех-пяти месяцев, однако это лишь предположение, которое необходимо проверить на практике, добавил Гинцбург.

Ранее Гинцбург заявил, что по итогам второго этапа вакцинирования препаратом «Спутник V» среди пожилых добровольцев коронавирус не выявили ни у кого.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в научном центре имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса.

Ранее по теме: Песков заявил о попытках дискредитировать российскую вакцину от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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