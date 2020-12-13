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Попова: нулевой пациент с коронавирусом был зафиксирован в России 1 марта

Ведомости

Пациент, с которого началось распространение коронавируса в России, был зафиксирован 1 марта, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Нулевого пациента мы знаем. Он появился у нас 1 марта... И уже к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания», — заявила она.

Попова также отметила, что первые три случая коронавируса были завезены в Россию из Китая. К потенциальному завозу коронавируса в России были готовы с января после того, как китайские специалисты определили эпидемиологические свойства этой инфекции. Президенту было доложено о коронавирусе, как инфекции с пандемическим потенциалом в 20-ч числах января.

Ранее руководитель разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Н. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» сможет защищать человеческий организм в течение двух лет.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в научном центре имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре перечислили последствия перенесенного коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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