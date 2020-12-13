Попова: нулевой пациент с коронавирусом был зафиксирован в России 1 марта
Пациент, с которого началось распространение коронавируса в России, был зафиксирован 1 марта, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
«Нулевого пациента мы знаем. Он появился у нас 1 марта... И уже к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания», — заявила она.
Попова также отметила, что первые три случая коронавируса были завезены в Россию из Китая. К потенциальному завозу коронавируса в России были готовы с января после того, как китайские специалисты определили эпидемиологические свойства этой инфекции. Президенту было доложено о коронавирусе, как инфекции с пандемическим потенциалом в 20-ч числах января.
Ранее руководитель разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Н. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» сможет защищать человеческий организм в течение двух лет.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в научном центре имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. 5 декабря в Москве началась вакцинация медиков, учителей и работников социальных служб от коронавируса.