Попова: нулевой пациент с коронавирусом был зафиксирован в России 1 марта

Попова также отметила, что первые три случая коронавируса были завезены в Россию из Китая. К потенциальному завозу коронавируса в России были готовы с января после того, как китайские специалисты определили эпидемиологические свойства этой инфекции. Президенту было доложено о коронавирусе, как инфекции с пандемическим потенциалом в 20-ч числах января.