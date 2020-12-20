В Турции ожидают увеличения турпотока из России на 25% в 2021 году
Поток российских туристов в Турцию может вырасти на 20-25% в 2021 г. при благоприятных условиях, заявил глава Союза туроператоров Турции (Tursab) Фируз Баглыкайя в интервью ТАСС.
«Если все будет хорошо, то мы прогнозируем увеличение числа российских туристов в Турцию на 20-25% по сравнению с летним сезоном 2020 г.», — рассказал он.
Баглыкайя отметил, что на развитие туризма в следующем году существенное влияние окажут результаты массовой вакцинации от коронавируса населения, а также ослабление покупательной способности людей, вызванное пандемией.
По его мнению, Россия может вновь в 2021 г. стать страной, откуда в Турцию приезжает наибольшее число туристов. Глава Tursab пояснил, что после исторического рекорда в более 7 млн российских туристов в 2019 г., в 2020 г. страну посетило лишь 2 млн туристов из России.
«Несмотря на снижение на 71,4%, Россия по-прежнему остается лидером по числу приезжающих к нам туристов. Россия — очень важная для нашего туризма страна, между нашими государствами существуют стратегические партнерские отношения», — добавил он.