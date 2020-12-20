В Турции ожидают увеличения турпотока из России на 25% в 2021 году

По его мнению, Россия может вновь в 2021 г. стать страной, откуда в Турцию приезжает наибольшее число туристов. Глава Tursab пояснил, что после исторического рекорда в более 7 млн российских туристов в 2019 г., в 2020 г. страну посетило лишь 2 млн туристов из России.