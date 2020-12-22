Инфекционист спрогнозировал рост заразности коронавируса через несколько лет
Коронавирус через пять-семь лет станет более заразным, однако будет вызывать меньше осложнений, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на инфекциониста Евгения Тимакова.
Врач пояснил, что все вирусы со временем мутируют, в том числе коронавирус. Его мутации не настолько значительны, однако они меняют свойства вируса. «Через пять-семь лет коронавирус изменится. Инфекция будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», — отметил инфекционист. По его словам, сейчас то же самое наблюдается в Великобритании, где вирус стал на 70% «контактнее», но пока нет данных, что течение болезни стало тяжелее.
О появлении этого штамма власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Позже премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса.
К 20 декабря штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств, в том числе Россия, ограничили сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не располагает данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность. В Роспотребнадзоре заявили, что пока не подтвердили большую заразность британского штамма COVID-19 по сравнению с ранее изученными мутациями.