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Инфекционист спрогнозировал рост заразности коронавируса через несколько лет

Ведомости

Коронавирус через пять-семь лет станет более заразным, однако будет вызывать меньше осложнений, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на инфекциониста Евгения Тимакова.

Врач пояснил, что все вирусы со временем мутируют, в том числе коронавирус. Его мутации не настолько значительны, однако они меняют свойства вируса. «Через пять-семь лет коронавирус изменится. Инфекция будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», — отметил инфекционист. По его словам, сейчас то же самое наблюдается в Великобритании, где вирус стал на 70% «контактнее», но пока нет данных, что течение болезни стало тяжелее.

О появлении этого штамма власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Позже премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса.

К 20 декабря штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств, в том числе Россия, ограничили сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не располагает данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность. В Роспотребнадзоре заявили, что пока не подтвердили большую заразность британского штамма COVID-19 по сравнению с ранее изученными мутациями.

Ранее по теме: Роспотребнадзор не подтвердил большую заразность британского штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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