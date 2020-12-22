Инфекционист спрогнозировал рост заразности коронавируса через несколько лет

Врач пояснил, что все вирусы со временем мутируют, в том числе коронавирус. Его мутации не настолько значительны, однако они меняют свойства вируса. «Через пять-семь лет коронавирус изменится. Инфекция будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», — отметил инфекционист. По его словам, сейчас то же самое наблюдается в Великобритании, где вирус стал на 70% «контактнее», но пока нет данных, что течение болезни стало тяжелее.