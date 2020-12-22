В Турции запретили развлекательные программы в отелях в Новый год
Власти Турции запретили отелям проводить развлекательные программы 31 декабря, говорится на сайте МВД страны.
В ведомстве подчеркнули, что такие мероприятия противоречат основным эпидемиологическим правилам — соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Рестораны при отелях могут обслуживать только постояльцев.
С 21:00 31 декабря до 5:00 4 января в турецких отелях будут действовать следующие правила:
В отелях не разрешается проводить развлекательные программы празднования Нового года, так как это противоречит мерам борьбы с коронавирусом;
Гостиницы не могут рекламировать развлекательные программы с ужином и музыкой в канун Нового Года;
С 22:00 в ресторанах, холлах отелей и жилых помещениях не должна транслироваться музыка. Запрещены также живая музыка и выступления музыкантов;
В указанные дни постояльцы отелей не должны собираться толпами, особенно во время обеда.
В сообщении отмечается, что во время праздников проверки выполнения требований по борьбе с коронавирусом будут усилены. До этого власти Турции ввели комендантский час на период с 31 декабря по 4 января. Он будет действовать с 21:00 до 05:00.