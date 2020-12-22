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В Турции запретили развлекательные программы в отелях в Новый год

Ведомости

Власти Турции запретили отелям проводить развлекательные программы 31 декабря, говорится на сайте МВД страны. 

В ведомстве подчеркнули, что такие мероприятия противоречат основным эпидемиологическим правилам — соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Рестораны при отелях могут обслуживать только постояльцев.

С 21:00 31 декабря до 5:00 4 января в турецких отелях будут действовать следующие правила:

  • В отелях не разрешается проводить развлекательные программы празднования Нового года, так как это противоречит мерам борьбы с коронавирусом;

  • Гостиницы не могут рекламировать развлекательные программы с ужином и музыкой в канун Нового Года;

  • С 22:00 в ресторанах, холлах отелей и жилых помещениях не должна транслироваться музыка. Запрещены также живая музыка и выступления музыкантов; 

  • В указанные дни постояльцы отелей не должны собираться толпами, особенно во время обеда.

В сообщении отмечается, что во время праздников проверки выполнения требований по борьбе с коронавирусом будут усилены. До этого власти Турции ввели комендантский час на период с 31 декабря по 4 января. Он будет действовать с 21:00 до 05:00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных