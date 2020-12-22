Попова назвала регионы России с самой сложной ситуацией по коронавирусу
Наиболее сложная ситуация по приросту граждан с коронавирусом наблюдается в Крыму, во Владимирской и Астраханской областях, а также в Чукотском АО, рассказала в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«В стадии продолжающегося роста находятся четыре субъекта. Это Республика Крым, Владимирская область, Астраханская область и Чукотский автономный округ, но здесь малые цифры и, конечно, сделать нужно на это скидку. Но вместе с тем ситуация здесь остается напряженной», — сказала она.
По данным оперштаба, к 22 декабря в Крыму выявлено 22 110 случаев заболевания COVID-19, при этом с 11 декабря ежесуточно вирус находят более чем у 300 жителей. В Астраханской и Владимирской областях каждые 24 часа фиксируют около 180 новых зараженных. Общее число пациентов с COVID-19 там составляет 17 401 и 16 950 соответственно.
При этом в Чукотском АО обнаружено меньше всего случаев заражения коронавирусом среди всех регионов страны за время пандемии — 498. Сегодня количество выявленных заболевших составило 6 случаев.
Попова отметила, что в целом в России наблюдаются общие признаки стабилизации динамики эпидемиологического процесса. По ее словам, темпы прироста заболеваемости за последнюю неделю снизились.
Вчера, 21 декабря, в стране был зафиксирован рекорд по суточному приросту пациентов с коронавирусом — 29 350 новых случаев. Сегодня их 28 776. Общее число заражений за время пандемии достигло 2 906 503. Из них 51 912 человек умерли, 2 319 520 выздоровели. В активной стадии заболевания находятся 535 071 граждан.