Попова назвала регионы России с самой сложной ситуацией по коронавирусу

«В стадии продолжающегося роста находятся четыре субъекта. Это Республика Крым, Владимирская область, Астраханская область и Чукотский автономный округ, но здесь малые цифры и, конечно, сделать нужно на это скидку. Но вместе с тем ситуация здесь остается напряженной», — сказала она.