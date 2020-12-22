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Попова назвала регионы России с самой сложной ситуацией по коронавирусу

Ведомости

Наиболее сложная ситуация по приросту граждан с коронавирусом наблюдается в Крыму, во Владимирской и Астраханской областях, а также в Чукотском АО, рассказала в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В стадии продолжающегося роста находятся четыре субъекта. Это Республика Крым, Владимирская область, Астраханская область и Чукотский автономный округ, но здесь малые цифры и, конечно, сделать нужно на это скидку. Но вместе с тем ситуация здесь остается напряженной», — сказала она.

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По данным оперштаба, к 22 декабря в Крыму выявлено 22 110 случаев заболевания COVID-19, при этом с 11 декабря ежесуточно вирус находят более чем у 300 жителей. В Астраханской и Владимирской областях каждые 24 часа фиксируют около 180 новых зараженных. Общее число пациентов с COVID-19 там составляет 17 401 и 16 950 соответственно. 

При этом в Чукотском АО обнаружено меньше всего случаев заражения коронавирусом среди всех регионов страны за время пандемии — 498. Сегодня количество выявленных заболевших составило 6 случаев.

Попова отметила, что в целом в России наблюдаются общие признаки стабилизации динамики эпидемиологического процесса. По ее словам, темпы прироста заболеваемости за последнюю неделю снизились.

Вчера, 21 декабря, в стране был зафиксирован рекорд по суточному приросту пациентов с коронавирусом — 29 350 новых случаев. Сегодня их 28 776. Общее число заражений за время пандемии достигло 2 906 503. Из них 51 912 человек умерли, 2 319 520 выздоровели. В активной стадии заболевания находятся 535 071 граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных