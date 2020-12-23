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Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста $400 тыс. родственницы Фургала

Ведомости

Московский городской суд отменил решение Басманного суда о продлении на полгода срока ареста $400 тыс., принадлежащих родственнице обвиняемого в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Олесе Киреевой, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

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«Московский городской суд отменил постановление районного суда, определил передать материалы с ходатайством следователя на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона», — рассказали в Мосгорсуде.

Арест на $400 тыс. племянницы экс-супруги Фургала был наложен 31 августа 2020 г. 6 ноября Басманный суд продлил срок ареста до 8 мая 2021 г. После этого в Мосгорсуд поступили апелляционные жалобы на данное решение.

Ранее суд арестовал более 3 млн руб. самого Фургала, а также принадлежащие ему автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus. Такая мера была наложена в качестве обеспечительной выплаты в случае, если Фургала признают виновным.

Фургал был арестован в июле этого года. В СК сообщили, что имеют «неопровержимые доказательства» его причастности к организации в Хабаровском крае убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. Более того, бывшего губернатора региона считают заказчиком этих преступлений, относящихся к 2004-2005 гг. В СК отметили, что работа над данными делами не прекращалась, но собрать материалы, доказывающие вину чиновника, удалось только в 2019 г. В декабре Басманный суд продлил арест Фургала до 9 марта 2021 г. Сам он вину не признает.

Ранее по теме: Путин рассказал об отношениях с Фургалом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных