Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста $400 тыс. родственницы Фургала
Московский городской суд отменил решение Басманного суда о продлении на полгода срока ареста $400 тыс., принадлежащих родственнице обвиняемого в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Олесе Киреевой, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«Московский городской суд отменил постановление районного суда, определил передать материалы с ходатайством следователя на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона», — рассказали в Мосгорсуде.
Арест на $400 тыс. племянницы экс-супруги Фургала был наложен 31 августа 2020 г. 6 ноября Басманный суд продлил срок ареста до 8 мая 2021 г. После этого в Мосгорсуд поступили апелляционные жалобы на данное решение.
Ранее суд арестовал более 3 млн руб. самого Фургала, а также принадлежащие ему автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus. Такая мера была наложена в качестве обеспечительной выплаты в случае, если Фургала признают виновным.
Фургал был арестован в июле этого года. В СК сообщили, что имеют «неопровержимые доказательства» его причастности к организации в Хабаровском крае убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского. Более того, бывшего губернатора региона считают заказчиком этих преступлений, относящихся к 2004-2005 гг. В СК отметили, что работа над данными делами не прекращалась, но собрать материалы, доказывающие вину чиновника, удалось только в 2019 г. В декабре Басманный суд продлил арест Фургала до 9 марта 2021 г. Сам он вину не признает.