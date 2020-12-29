Власти Испании создадут реестр отказавшихся прививаться от коронавируса

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Испании коронавирус был выявлен более чем у 1,8 млн человек, причем свыше 50,1 тыс. граждан скончались в результате заболевания COVID-19. Сейчас темпы суточного прироста заразившихся там снизились, 28 декабря вирус обнаружили у 24 462 человек. Рекорд был установлен ранее, 2 ноября, – 55 019 заболевших за 24 часа.