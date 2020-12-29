Власти Испании создадут реестр отказавшихся прививаться от коронавируса
В Испании будет создан специальный реестр лиц, которые отказались делать прививку от коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья в интервью телеканалу La Sexta. Этот список будет передан другим государствам-партнерам, отметил чиновник.
Массовая вакцинация населения Испании началась 27 декабря. По словам Ильи, людей будут приглашать на прививку, однако делать ее или нет, они решат сами. При этом глава Минздрава отметил, что «способ победить коронавирус – вакцинировать от него всех».
Министр добавил, что в реестр будет заноситься информация, по какой причине человек отказался от прививки. Он подчеркнул, что данный список не будет обнародован: его составят «с максимальным уважением к защите данных».
По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Испании коронавирус был выявлен более чем у 1,8 млн человек, причем свыше 50,1 тыс. граждан скончались в результате заболевания COVID-19. Сейчас темпы суточного прироста заразившихся там снизились, 28 декабря вирус обнаружили у 24 462 человек. Рекорд был установлен ранее, 2 ноября, – 55 019 заболевших за 24 часа.