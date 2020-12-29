СК возбудил уголовное дело в отношении Навального
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в отношении основателя ФБК Алексея Навального и других лиц.
«Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Следствие считает, что с физлиц было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований на нужды деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе «Фонда борьбы с коррупцией», «Фонда поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонда организации и координации защиты прав граждан» и других.
По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, вместе с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн руб. на личные цели. Среди них перечислены – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей. «Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — утверждает СК.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению.