ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный
Управление федеральной службы исполнения наказания по Москве заявило, что основатель ФБК Алексей Навальный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомство ссылается на публикацию в журнале «Ланцет». Там 22 декабря был опубликован отчет о завершении лечения Навального в немецкой клинике «Шарите».
«Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники «Шарите» 20 сентября 2020 г., а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции», — отмечается в сообщении УФСИН.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш пояснила в Twitter, что ФСИН обязала Навального явиться в инспекцию 29 декабря, а его испытательный срок по делу «Ив Роше» заканчивается 30 декабря этого года.
В случае, если Навальный не явится завтра в инспекцию, ФСИН может подтвердить «факт уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции». «В отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», — подчеркнули во ФСИН. В этой части статьи говорится о праве инспектора направить в суд требование об отмене условного осуждения, чтобы заменить его на реальное.
Братья Алексей и Олег Навальные в 2014 г. были признаны виновными в мошенничестве, в результате которого им удалось похитить 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании через предприятие «Главподписка». Алексей Навальный получил 3,5 года условно, его брат — такой же срок колонии.
Инцидент с Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов.