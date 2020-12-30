Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве

«Начало нового года у нас будет довольно теплым. Температура воздуха будет выше климатической нормы градусов на семь. Первого числа у нас местами небольшие осадки в течение всех суток, температура в течение суток тоже будет одинаковая минус 1 — плюс 1, по области минус 3 — плюс 2. Южный ветер, 5-10 метров в секунду», — рассказала Позднякова.