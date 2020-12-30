Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Мокрый снег и слякоть ожидаются в Москве в новогоднюю ночь, а к концу праздников ожидаются морозы. Об этом сообщила «РИА Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Начало нового года у нас будет довольно теплым. Температура воздуха будет выше климатической нормы градусов на семь. Первого числа у нас местами небольшие осадки в течение всех суток, температура в течение суток тоже будет одинаковая минус 1 — плюс 1, по области минус 3 — плюс 2. Южный ветер, 5-10 метров в секунду», — рассказала Позднякова.
По ее словам, 2 января ожидается также облачная погода, временами будет идти снег и мокрый снег, температура воздуха в ночные часы ноль — минус два градуса, дневная в Москве минус один — плюс один градус.