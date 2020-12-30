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Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ведомости

Мокрый снег и слякоть ожидаются в Москве в новогоднюю ночь, а к концу праздников ожидаются морозы. Об этом сообщила «РИА Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. 

«Начало нового года у нас будет довольно теплым. Температура воздуха будет выше климатической нормы градусов на семь. Первого числа у нас местами небольшие осадки в течение всех суток, температура в течение суток тоже будет одинаковая минус 1 — плюс 1, по области минус 3 — плюс 2. Южный ветер, 5-10 метров в секунду», — рассказала Позднякова.

По ее словам, 2 января ожидается также облачная погода, временами будет идти снег и мокрый снег, температура воздуха в ночные часы ноль — минус два градуса, дневная в Москве минус один — плюс один градус.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных