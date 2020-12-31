Инфекционист назвал условием возвращения к нормальной жизни вакцинацию 50% россиян
Если к осени 2021 г. около половины россиян получат прививку от коронавируса, то страна сможет вернуться к нормальной жизни. Об этом заявила президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный инфекционист Минздрава Ирина Шестакова, передает «РИА Новости».
«Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим хотя бы под 50% [населения], то ...мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим», — crfpfkf Itcnfrjdf Шестакова. По ее словам, в этом случае резко уменьшится количество новых случаев, разгрузится здравоохранение и освободятся койки в больницах.
В России с начала декабря уже запущена вакцинация групп риска, в которые входят врачи, учителя, военные, полиция и соцработники. В Москве получить прививку также могут работники торговли, сферы услуг, работники промышленности, транспорта, культуры и журналисты. Открыта запись на вакцинацию студентам столичных вузов и колледжей.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. На конец декабря произведено более 2 млн доз препарата, в гражданский оборот в ближайшее время поступает 1 млн доз. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины.
Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет. В середине декабря в России началась вакцинация групп риска от коронавируса.