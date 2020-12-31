Инфекционист назвал условием возвращения к нормальной жизни вакцинацию 50% россиян

«Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим хотя бы под 50% [населения], то ...мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим», — crfpfkf Itcnfrjdf Шестакова. По ее словам, в этом случае резко уменьшится количество новых случаев, разгрузится здравоохранение и освободятся койки в больницах.