Кабмин разрешил переносить сорвавшиеся из-за коронавируса туры по программе кешбэка

Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур. Затем правительство возобновило программу еще на полтора месяц. В октябре ее вновь продлили — уже до конца новогодних праздников 10 января 2021 г. В начале декабря Ростуризм сообщал, что в рамках программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд руб., общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд руб.