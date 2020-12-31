Кабмин разрешил переносить сорвавшиеся из-за коронавируса туры по программе кешбэка
Правительство разрешило переносить туры по программе кешбэка до конца 2021 г., если они сорвались из-за введения новых ограничений в связи с коронавирусом.
«Граждане, которые приобрели туры или забронировали отели по программе туристического кешбэка, смогут перенести путешествие до конца 2021 года. Такое правило будет действовать в том случае, если на территории запланированного места отдыха объявили режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Перенесенную поездку необходимо завершить не позднее 31 декабря 2021 года.
«Решение связано с тем, что из-за введения новых ограничительных мер в регионах многие туристы начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой перенести их путешествие на более поздний срок», — пояснили в правительстве.
Ранее Российский союз туриндустрии ;РСТ) попросил правительство предусмотреть возможность переноса туров, купленных по программе кешбэка и отмененных из-за введения дополнительных ограничений по коронавирусу в регионах. Кроме того, РСТ также высказал идею продлить программу кешбэка с середины января 2021 года с датами заезда по 15 апреля 2021 года и с 15 октября по 20 декабря 2021 г.
Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур. Затем правительство возобновило программу еще на полтора месяц. В октябре ее вновь продлили — уже до конца новогодних праздников 10 января 2021 г. В начале декабря Ростуризм сообщал, что в рамках программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд руб., общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд руб.
По действующим сейчас правилам продолжительность тура или проживания в гостинице сейчас составляет две ночи. Также сняты ограничение по минимальной стоимости тура, ранее она составляла 25 000 руб. Максимальный кэшбэк составит 20% стоимости путевки, но не более 20 000 руб. — ранее он был не более 15 000 руб. Требование об оплате тура картой платежной системы «МИР» осталось. Кешбэк будет начислен на карту в течение пяти дней с момента оплаты тура.