РСТ предложил продолжить акцию кешбэка за туры по России в 2021 году
Российский союз туриндустрии предложил продлить программу туристического кешбэка для поездок по России и начать третий этап с середины января 2021 г. Письмо с предложениями было направлено главе Ростуризма Зарине Догузовой, передает «РИА Новости».
«Убедительно просим рассмотреть возможность реализации третьего этапа программы кешбэка в сфере внутреннего туризма с середины января 2021 года с датами заезда по 15 апреля 2021 года и с 15 октября по 20 декабря 2021 года», — приводит агентство выдержку из письма.
Кроме того, в РСТ попросили предусмотреть возможность переноса туров, купленных по программе кешбэка и отмененных из-за введения дополнительных ограничений по коронавирусу в регионах.
По данным РСТ, доля купленных по акции туров составила 70% от всех туроператорских и турагентских продаж. В организации считают, что самым тяжелым с точки зрения продаж и загрузки станет период с 12 января до конца марта следующего года.
В начале декабря Ростуризм сообщал, что в рамках программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд руб., общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд руб. Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлились до 5 декабря. В этот период жители страны могли приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт. Максимальный кешбэк составил 20% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Средства возвращались на карты платежной системы «Мир», которая выступила технологическим партнером программы.