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РСТ предложил продолжить акцию кешбэка за туры по России в 2021 году

Ведомости

Российский союз туриндустрии предложил продлить программу туристического кешбэка для поездок по России и начать третий этап с середины января 2021 г. Письмо с предложениями было направлено главе Ростуризма Зарине Догузовой, передает «РИА Новости».

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«Убедительно просим рассмотреть возможность реализации третьего этапа программы кешбэка в сфере внутреннего туризма с середины января 2021 года с датами заезда по 15 апреля 2021 года и с 15 октября по 20 декабря 2021 года», — приводит агентство выдержку из письма.

Кроме того, в РСТ попросили предусмотреть возможность переноса туров, купленных по программе кешбэка и отмененных из-за введения дополнительных ограничений по коронавирусу в регионах.

По данным РСТ, доля купленных по акции туров составила 70% от всех туроператорских и турагентских продаж. В организации считают, что самым тяжелым с точки зрения продаж и загрузки станет период с 12 января до конца марта следующего года.

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В начале декабря Ростуризм сообщал, что в рамках программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд руб., общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд руб. Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлились до 5 декабря. В этот период жители страны могли приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт. Максимальный кешбэк составил 20% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Средства возвращались на карты платежной системы «Мир», которая выступила технологическим партнером программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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