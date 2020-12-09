Россияне приобрели туры с кешбэком на 6,5 млрд рублей
В рамках программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд руб., общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд руб., сообщает Ростуризм.
«В рамках реализуемой Ростуризмом программы стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) граждане, по предварительным данным, приобрели туров и проживания с кешбэком на 6,5 млрд руб. (суммарно 1 и 2 окно продаж)», — говорится в сообщении.
Всего в программе приняли участие около 300 тыс. человек. В общей сумме государство вернуло людям за поездки по стране более 1,2 млрд руб. Ранее в АТОР сообщили, что самый дорогой тур с кешбэком в рамках второго этапа акции был продан почти за 1,3 млн руб.
Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлились до 5 декабря. В этот период жители страны могли приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт. Максимальный кешбэк составил 20% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Средства возвращались на карты платежной системы «Мир», которая выступила технологическим партнером программы.