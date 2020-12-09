Россияне приобрели туры с кешбэком на 6,5 млрд рублей

Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлились до 5 декабря. В этот период жители страны могли приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт. Максимальный кешбэк составил 20% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб. Средства возвращались на карты платежной системы «Мир», которая выступила технологическим партнером программы.