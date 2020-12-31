СМИ узнали о засекречивании Китаем исследований о происхождении коронавируса

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 г. ВОЗ заявила о пандемии в начале января 2020 г., а к марту вирус распространилась по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран.