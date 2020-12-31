СМИ узнали о засекречивании Китаем исследований о происхождении коронавируса
Власти Китая отнесли к гостайне исследования о происхождении коронавируса, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, китайские власти дают гранты на сотни тысяч долларов работающим на Минобороны страны ученым, изучающим происхождение вируса на юге Китая. От исследователей требуют, чтобы публикация любых данных или исследований была одобрена специальной комиссией. Издание сообщает, что на основании полученных документов выяснило подотчетность этого органа непосредственно председателю КНР Си Цзиньпину.
В частности, утверждает АР, комиссия ограничивает ряд исследований и одновременно активно продвигает «второстепенные версии» о том, что это источник коронавируса мог находиться за пределами Китая.
Агентство также подчеркивает, что тот же подход к исследованиям задержал оповещение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о появлении инфекции в конце 2019 г.
Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 г. ВОЗ заявила о пандемии в начале января 2020 г., а к марту вирус распространилась по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 31 декабря 2020 г., в мире зарегистрировано более 82,7 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,8 млн случаев смерти от него. США занимают первое место в мире по заболеваемости вирусом — 19,7 млн случаев. Россия находится по этому показателю находится на четвертой строчке.