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Немецкий врач назвал новую версию возникновения пандемии коронавируса

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В мире распространяется итальянский штамм коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкого эпидемиолога Александра Кекуле. Вирус мутировал на севере Италии, а в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции, считает специалист.

«Стартовый выстрел» для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии», — сказал он в эфире ZDF.

По его словам, более чем в 99% случаев пациентов поражает именно штамм, появившийся на севере Италии. Тем не менее, по словам Кекуле, возбудитель коронавируса — вирус SARS-CoV-2 — впервые появился в китайском Ухане. Специалист подчеркнул, что COVID-19 незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель, мутировал и адаптировался к людям.

Серьезной ошибкой европейцев стало, по словам эпидемиолога, игнорирование предостережений об опасности коронавируса. Никто не воспринял угрозу всерьез, подчеркнул он.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 27 ноября, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте США — около 12,9 млн случаев, на втором месте Индия — 9,3 млн, на третьем Бразилия — 6,2 млн, на четвертом месте Франция — 2,2 млн случаев заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных