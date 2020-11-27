Немецкий врач назвал новую версию возникновения пандемии коронавируса
В мире распространяется итальянский штамм коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкого эпидемиолога Александра Кекуле. Вирус мутировал на севере Италии, а в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции, считает специалист.
«Стартовый выстрел» для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии», — сказал он в эфире ZDF.
По его словам, более чем в 99% случаев пациентов поражает именно штамм, появившийся на севере Италии. Тем не менее, по словам Кекуле, возбудитель коронавируса — вирус SARS-CoV-2 — впервые появился в китайском Ухане. Специалист подчеркнул, что COVID-19 незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель, мутировал и адаптировался к людям.
Серьезной ошибкой европейцев стало, по словам эпидемиолога, игнорирование предостережений об опасности коронавируса. Никто не воспринял угрозу всерьез, подчеркнул он.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 27 ноября, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте США — около 12,9 млн случаев, на втором месте Индия — 9,3 млн, на третьем Бразилия — 6,2 млн, на четвертом месте Франция — 2,2 млн случаев заражения.