Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за COVID-19
Молдавия вводит режим чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом с 30 ноября до 15 января, сообщается на сайте правительства республики.
«Национальная комиссия по общественному здоровью приняла решение ввести режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в период с 30 ноября до 15 января», — говорится в сообщении.
В нем также приводятся слова премьер-министра Иона Кику: «Мы достигли большого количества ежедневных случаев, и это событие вызывает беспокойство. К сожалению, в мире, в регионе, и также в нашей стране, распространение этой эпидемии продолжается. Поэтому мы намерены разработать комплекс ограничительных мер, согласованный со специалистами в этой области, который поможет остановить распространение пандемии».
Ранее спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью Solothurner Zeitung заявил, что европейским странам не удалось создать эффективную инфраструктуру для борьбы с пандемией коронавируса, бездействие сейчас может спровоцировать третью волну коронавируса в начале следующего года.