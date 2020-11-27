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Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за COVID-19

Ведомости

Молдавия вводит режим чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом с 30 ноября до 15 января, сообщается на сайте правительства республики.

«Национальная комиссия по общественному здоровью приняла решение ввести режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в период с 30 ноября до 15 января», — говорится в сообщении.

В нем также приводятся слова премьер-министра Иона Кику: «Мы достигли большого количества ежедневных случаев, и это событие вызывает беспокойство. К сожалению, в мире, в регионе, и также в нашей стране, распространение этой эпидемии продолжается. Поэтому мы намерены разработать комплекс ограничительных мер, согласованный со специалистами в этой области, который поможет остановить распространение пандемии».

Ранее спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью Solothurner Zeitung заявил, что европейским странам не удалось создать эффективную инфраструктуру для борьбы с пандемией коронавируса, бездействие сейчас может спровоцировать третью волну коронавируса в начале следующего года.

Ранее по теме: В ВОЗ заявили об угрозе третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных