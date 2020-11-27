Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за COVID-19

В нем также приводятся слова премьер-министра Иона Кику: «Мы достигли большого количества ежедневных случаев, и это событие вызывает беспокойство. К сожалению, в мире, в регионе, и также в нашей стране, распространение этой эпидемии продолжается. Поэтому мы намерены разработать комплекс ограничительных мер, согласованный со специалистами в этой области, который поможет остановить распространение пандемии».