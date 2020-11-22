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В ВОЗ заявили об угрозе третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года

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Европейским странам не удалось создать эффективную инфраструктуру для борьбы с пандемией коронавируса, бездействие сейчас может спровоцировать третью волну коронавируса в начала следующего года, заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью Solothurner Zeitung.

«Европейская реакция была недостаточной. Европе не удалось построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как первая волна коронавируса была взята под контроль. А теперь у вас идет вторая волна. Если они не построят инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — рассказал он.

Эксперт обратил внимание на опыт азиатских стран в борьбе с пандемией. Они, в отличие от европейских государств, не ослабляли ограничительные меры после того, как суточный прирост заболевших пошел на спад, а ждали, пока число новых случаев не станет низким, пояснил он.

Власти европейских стран должны прорабатывать различные стратегии по борьбе с пандемией, одна из них – сдерживание распространения инфекции на уровне местных сообществ, значимую роль в таком случае могла бы сыграть церковь, добавил Набарро.

Ранее главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что третью волну коронавируса можно ожидать к марту следующего года. По его словам, получение эффективной вакцины от коронавируса к этому времени было бы «идеальным вариантом».

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 58,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 12 млн случаев, Индии (свыше 9 млн), Бразилии (более 6 млн) и Франции (2,1 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных