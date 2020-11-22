В ВОЗ заявили об угрозе третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года
Европейским странам не удалось создать эффективную инфраструктуру для борьбы с пандемией коронавируса, бездействие сейчас может спровоцировать третью волну коронавируса в начала следующего года, заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью Solothurner Zeitung.
«Европейская реакция была недостаточной. Европе не удалось построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как первая волна коронавируса была взята под контроль. А теперь у вас идет вторая волна. Если они не построят инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — рассказал он.
Эксперт обратил внимание на опыт азиатских стран в борьбе с пандемией. Они, в отличие от европейских государств, не ослабляли ограничительные меры после того, как суточный прирост заболевших пошел на спад, а ждали, пока число новых случаев не станет низким, пояснил он.
Власти европейских стран должны прорабатывать различные стратегии по борьбе с пандемией, одна из них – сдерживание распространения инфекции на уровне местных сообществ, значимую роль в таком случае могла бы сыграть церковь, добавил Набарро.
Ранее главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что третью волну коронавируса можно ожидать к марту следующего года. По его словам, получение эффективной вакцины от коронавируса к этому времени было бы «идеальным вариантом».
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 58,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 12 млн случаев, Индии (свыше 9 млн), Бразилии (более 6 млн) и Франции (2,1 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.