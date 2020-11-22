В ВОЗ заявили об угрозе третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года

«Европейская реакция была недостаточной. Европе не удалось построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как первая волна коронавируса была взята под контроль. А теперь у вас идет вторая волна. Если они не построят инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — рассказал он.