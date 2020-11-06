Вирусолог назвал продолжительность плато по коронавирусу в России
Вторая волна коронавируса будет «очень затяжной», нахождение России на плато по заболеваемости может продлиться до весны, заявил вирусолог, профессор научного центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью телеканалу РБК.
«Я думаю, что мы взберемся на плато в ближайшее уже время и так на этом плато с небольшими колебаниями будем жить до весны … Третья волна будет не скоро. Мы сейчас будем в очень затяжной второй волне», – сказал Альтштейн.
Дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом, по его словам, будет зависеть от соблюдения россиянами продивоэпидемических мероприятий, применения вакцин и изменения вируса, патогенность и заразность которого может постепенно ослабнуть. Пока он не стал менее заразным, вероятность инфицирования в России выше, чем весной, однако смертность от COVID-19 снизилась минимум в три-четыре раза, отметил вирусолог.
Ранее главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что третью волну коронавируса можно ожидать к марту следующего года.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440. Умерли за день 378 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 29 887. Более 20 000 заболевших за сутки в России выявили впервые.