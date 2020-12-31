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В аэропортах Москвы из-за ледяного дождя задержали или отменили более 160 рейсов

Ведомости

В трех московских аэропортах из-за ледяного дождя временно задержано или отменено более 160 рейсов, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса на 13:30 мск, в Домодедово 96 рейсов задержано и 3 отменено. Во Внуково задержано 12 рейсов и 3 отменено. В Шереметьево 4 рейса задержано и 43 отменено.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя Домодедово сообщает, что задержки и отмены рейсов произошли из-за ледяного дождя, прошедшего в столичном регионе. Там подчеркнули, что аэродромные службы работают в усиленном режиме. Для обеспечения регулярности и безопасности вылетов создан оперативный штаб. 

Ранее синоптики сообщили, что в Москве на 31 декабря ожидается мокрый снег и слякоть.  Выше ноля температура продержится как минимум до 2 января включительно, после чего в столичный регион вновь придут морозы. 

Ранее по теме: Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных