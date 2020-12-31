В аэропортах Москвы из-за ледяного дождя задержали или отменили более 160 рейсов
В трех московских аэропортах из-за ледяного дождя временно задержано или отменено более 160 рейсов, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».
По данным сервиса на 13:30 мск, в Домодедово 96 рейсов задержано и 3 отменено. Во Внуково задержано 12 рейсов и 3 отменено. В Шереметьево 4 рейса задержано и 43 отменено.
«РИА Новости» со ссылкой на представителя Домодедово сообщает, что задержки и отмены рейсов произошли из-за ледяного дождя, прошедшего в столичном регионе. Там подчеркнули, что аэродромные службы работают в усиленном режиме. Для обеспечения регулярности и безопасности вылетов создан оперативный штаб.
Ранее синоптики сообщили, что в Москве на 31 декабря ожидается мокрый снег и слякоть. Выше ноля температура продержится как минимум до 2 января включительно, после чего в столичный регион вновь придут морозы.