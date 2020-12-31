В аэропортах Москвы из-за ледяного дождя задержали или отменили более 160 рейсов

«РИА Новости» со ссылкой на представителя Домодедово сообщает, что задержки и отмены рейсов произошли из-за ледяного дождя, прошедшего в столичном регионе. Там подчеркнули, что аэродромные службы работают в усиленном режиме. Для обеспечения регулярности и безопасности вылетов создан оперативный штаб.