Рогозин возглавил дирекцию «Роскосмоса» по подготовке полетов на луну
В госкорпорации «Роскосмос» появилась специальная дирекция, которая займется подготовкой миссий на Луну, заявил гендиректор компании Дмитрий Рогозин, отметив, что лично ее возглавит.
«У нас в Роскосмосе создана специальная дирекция, я сам ее возглавил, для того чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки», — заявил он в своем поздравлении российского экипажа МКС.
Рогозин также отметил, что недавно в «Роскосмосе» также приняли решение о создании единой программы лунных исследований. В 2021 г. с космодрома Восточный отправится первый космический посадочный аппарат «Луна-25». Так Россия начинает освоение Южного полюса Луны сперва при помощи автоматических аппаратов, которые в перспективе дополнят и пилотируемые экспедиции, добавил он.
Ранее 14 декабря в Архангельской области с космодрома Плесецк состоялся второй испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5». Предстартовые операции и сам старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль над запуском осуществляли наземные средства космических войск.
Изначально запуск ракеты планировался на конец ноября, однако был перенесен по техническим причинам. 28 ноября Рогозин сообщил, что запуск произойдет в декабре. В августе в «Роскосмосе» сообщили об успешной проверке «Ангара-А5» в контрольно-испытательной станции Центра Хруничева.