Рогозин возглавил дирекцию «Роскосмоса» по подготовке полетов на луну

Рогозин также отметил, что недавно в «Роскосмосе» также приняли решение о создании единой программы лунных исследований. В 2021 г. с космодрома Восточный отправится первый космический посадочный аппарат «Луна-25». Так Россия начинает освоение Южного полюса Луны сперва при помощи автоматических аппаратов, которые в перспективе дополнят и пилотируемые экспедиции, добавил он.