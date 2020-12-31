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Рогозин возглавил дирекцию «Роскосмоса» по подготовке полетов на луну

Ведомости

В госкорпорации «Роскосмос» появилась специальная дирекция, которая займется подготовкой миссий на Луну, заявил гендиректор компании Дмитрий Рогозин, отметив, что лично ее возглавит.

«У нас в Роскосмосе создана специальная дирекция, я сам ее возглавил, для того чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки», — заявил он в своем поздравлении российского экипажа МКС.

Рогозин также отметил, что недавно в «Роскосмосе» также приняли решение о создании единой программы лунных исследований. В 2021 г. с космодрома Восточный отправится первый космический посадочный аппарат «Луна-25». Так Россия начинает освоение Южного полюса Луны сперва при помощи автоматических аппаратов, которые в перспективе дополнят и пилотируемые экспедиции, добавил он.

Ранее 14 декабря в Архангельской области с космодрома Плесецк состоялся второй испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5».  Предстартовые операции и сам старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль над запуском осуществляли наземные средства космических войск.

Изначально запуск ракеты планировался на конец ноября, однако был перенесен по техническим причинам. 28 ноября Рогозин сообщил, что запуск произойдет в декабре. В августе в «Роскосмосе» сообщили об успешной проверке «Ангара-А5» в контрольно-испытательной станции Центра Хруничева.

Ранее по теме: «Роскосмос» подал иск на 4,7 млрд рублей к производителю «Союзов»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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