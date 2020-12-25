«Роскосмос» подал иск на 4,7 млрд рублей к производителю «Союзов»

21 декабря Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США (BIS) в числе прочих компаний внесло РКЦ «Прогресс» в список предприятий, которые признаются «конечными военными пользователями» американской продукции. Экспорт из США в адрес организаций из списка существенно ограничивается. Так, для продажи им товаров американские поставщики должны получать лицензии.