«Роскосмос» подал иск на 4,7 млрд рублей к производителю «Союзов»
Государственная корпорация «Роскосмос» подала иск более чем на 4,7 млрд руб. к ракетно-техническому центру (РКЦ) «Прогресс», который занимается строительством ракет-носителей «Союз». Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда.
Исковое заявление было получено 24 декабря. Оно пока не принято к рассмотрению. Суть требований госкорпорации неясна.
В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили «Ведомостям», что иск подан в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контрактам. Деталей в корпорации не уточнили.
«Госкорпорация «Роскосмос», согласно требованию законодательства РФ, обязана применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителями обязательств по контрактам», – заявили в «Роскосмосе».
21 декабря Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США (BIS) в числе прочих компаний внесло РКЦ «Прогресс» в список предприятий, которые признаются «конечными военными пользователями» американской продукции. Экспорт из США в адрес организаций из списка существенно ограничивается. Так, для продажи им товаров американские поставщики должны получать лицензии.
В июне этого года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны к РКЦ «Прогресс» на 2,1 млрд руб. Дело рассматривалось с ноября 2019 г. Процесс шел в закрытом режиме из-за наличия документов под грифом «секретно».
РКЦ «Прогресс» создан в 1996 г., но свое нынешнее название получил в 2014 г. Собственником предприятия является Росимущество. Головной офис компании находится в Самаре. Организация занимается разработкой, производством и эксплуатацией ракет-носителей среднего класса.