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«Роскосмос» подал иск на 4,7 млрд рублей к производителю «Союзов»

Ведомости

Государственная корпорация «Роскосмос» подала иск более чем на 4,7 млрд руб. к ракетно-техническому центру (РКЦ) «Прогресс», который занимается строительством ракет-носителей «Союз». Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда.

Исковое заявление было получено 24 декабря. Оно пока не принято к рассмотрению. Суть требований госкорпорации неясна.

В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили «Ведомостям», что иск подан в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контрактам. Деталей в корпорации не уточнили.

«Госкорпорация «Роскосмос», согласно требованию законодательства РФ, обязана применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителями обязательств по контрактам», – заявили в «Роскосмосе».

21 декабря Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США (BIS) в числе прочих компаний внесло РКЦ «Прогресс» в список предприятий, которые признаются «конечными военными пользователями» американской продукции. Экспорт из США в адрес организаций из списка существенно ограничивается. Так, для продажи им товаров американские поставщики должны получать лицензии.

В июне этого года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Минобороны к РКЦ «Прогресс» на 2,1 млрд руб. Дело рассматривалось с ноября 2019 г. Процесс шел в закрытом режиме из-за наличия документов под грифом «секретно».

РКЦ «Прогресс» создан в 1996 г., но свое нынешнее название получил в 2014 г. Собственником предприятия является Росимущество. Головной офис компании находится в Самаре. Организация занимается разработкой, производством и эксплуатацией ракет-носителей среднего класса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных