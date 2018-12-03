Россия возобновила пилотируемые запуски после октябрьской аварии «Союза МС-10»

MAXIM SHIPENKOV / EPA / ТАСС

В понедельник Россия успешно произвела первый пилотируемый запуск после октябрьской аварии космического корабля «Союз МС-10». В состав экипажа «Союза МС-11» вошли российский космонавт Олег Кононенко (командир), канадский астронавт Давид Сен-Жак и американская астронавтка Энн Макклейн. Стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС) должна состояться вечером 3 декабря.

Запуск «Союза МС-11» изначально планировался на конец декабря, но был перенесен на более ранний срок из-за аварии «Союза МС-10» 11 октября. Тогда экипаж в составе российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга после нештатного отделения одного из боковых блоков первой ступени был спасен с помощью аварийных средств и успешно приземлился спустя 20 минут после запуска. 31 октября исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев объявил, что причиной аварии стало некорректное срабатывание датчика разделения первой и второй ступеней, что привело к соударению одного из боковых блоков первой ступени и второй ступени. Датчик был непредумышленно поврежден во время сборки ракеты на космодроме «Байконур». Из-за аварии 11 октября было решено еще раз проверить изготовленные в самарском РКЦ «Прогресс» ракеты этого типа.

Возвращение на Землю находящегося на МКС экипажа в составе россиянина Сергея Прокопьева, немца Александера Герста и американки Серены Марии Ауньон-Чэнселлор ожидается 20 декабря. До этого, 11 декабря, Прокопьеву и Кононенко предстоит выход в открытый космос, чтобы попытаться установить причины повреждения сверлом неизвестного сверлильщика поверхности космического корабля «Союз МС-09», на котором вернется находящийся сейчас на станции экипаж. Планируется, что космонавты демонтируют часть противометеоритной защиты корабля, которой, вероятно, коснулось сверло, и вернут фрагмент на Землю для исследования. Установить причины этого загадочного повреждения с помощью тщательного исследования всех сборочных операций на Земле комиссии «Роскосмоса» не удалось, однако руководитель корпорации Дмитрий Рогозин говорил, что никаких свидетельств допущенных нарушений при сборке корабля на предприятии-производителе – РКК «Энергия» – найдено не было.

Произведенный в понедельник запуск «Союза МС-11» стал 17-м запуском российских ракет-носителей в 2018 г. (из них две российские ракеты запустили с французского космодрома Куру). Среди этих запусков один («Союза МС-10» 11 октября) был неудачным, остальные – успешными. До конца года планируется запустить еще три российские ракеты. В 2017 г. была запущена 21 российская ракета-носитель, один запуск был неудачным, один – частично удачным (спутник Angosat был выведен на орбиту, но вышел из строя).