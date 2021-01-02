Василий Лановой госпитализирован с коронавирусом
86-летний народный артист СССР, актер Василий Лановой госпитализирован после положительного теста на коронавирус, сообщила его супруга Ирина Купченко агентству ТАСС.
«Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный», – сказала она.
Купченко добавила, что Лановой чувствует себя нормально. В клинику его положили, чтобы поддерживать состояние здоровья и не рисковать ввиду возраста.
Сама 72-летняя Купченко также сдала положительный тест на коронавирус. Она ложиться в больницу не собирается. Актриса отметила, что планирует посетить клинику, чтобы сделать компьютерную томографию (КТ).
Оба артиста выступают в театре им. Вахтангова. 2 января должен был состояться спектакль «Суббота, воскресенье, понедельник» с Купченко, а 8 января – «Посвящение Еве» с участием Ланового. Директор театра Кирилл Крок сообщил, что обе постановки будут заменены.
Василий Лановой родился в 1934 г. в Москве. За свою карьеру снялся более чем в 80 фильмах, среди которых «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны». С 1957 г. выступает в театре им. Вахтангова.
Купченко и Лановой женаты с 1972 г. На счету актрисы более 80 ролей, в том числе в картинах «Обыкновенное чудо», «Приходи на меня посмотреть» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Играет на сцене театра им. Вахтангова с 1970 г.