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Василий Лановой госпитализирован с коронавирусом

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86-летний народный артист СССР, актер Василий Лановой госпитализирован после положительного теста на коронавирус, сообщила его супруга Ирина Купченко агентству ТАСС.

«Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный», – сказала она.

Купченко добавила, что Лановой чувствует себя нормально. В клинику его положили, чтобы поддерживать состояние здоровья и не рисковать ввиду возраста.

Сама 72-летняя Купченко также сдала положительный тест на коронавирус. Она ложиться в больницу не собирается. Актриса отметила, что планирует посетить клинику, чтобы сделать компьютерную томографию (КТ).

Оба артиста выступают в театре им. Вахтангова. 2 января должен был состояться спектакль «Суббота, воскресенье, понедельник» с Купченко, а 8 января – «Посвящение Еве» с участием Ланового. Директор театра Кирилл Крок сообщил, что обе постановки будут заменены.

Василий Лановой родился в 1934 г. в Москве. За свою карьеру снялся более чем в 80 фильмах, среди которых «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны». С 1957 г. выступает в театре им. Вахтангова.

Купченко и Лановой женаты с 1972 г. На счету актрисы более 80 ролей, в том числе в картинах «Обыкновенное чудо», «Приходи на меня посмотреть» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Играет на сцене театра им. Вахтангова с 1970 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных