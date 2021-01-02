Василий Лановой госпитализирован с коронавирусом

Купченко и Лановой женаты с 1972 г. На счету актрисы более 80 ролей, в том числе в картинах «Обыкновенное чудо», «Приходи на меня посмотреть» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Играет на сцене театра им. Вахтангова с 1970 г.