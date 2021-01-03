Инфекционист предупредил о росте заболеваемости COVID-19 после праздников
После новогодних праздников в России будет наблюдаться рост суточной заболеваемости COVID-19, заявил инфекционист Евгений Тимаков.
«Сейчас будет рост заболеваемости после первых 5 дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать. К концу января в Москве, скорее всего, будет стабилизироваться ситуация, а по России – к концу февраля», – сказал он «РИА Новостям».
Тимаков отметил, что в данный момент ситуация с коронавирусом в стране стабильная, но напряженная. Он также предупредил, что пока рано расслабляться.
Ранее сегодня Тимаков объяснил, что наблюдаемое в последние три дня снижение показателя суточного прироста заражений коронавирусом в России объясняется тем, что в праздники граждане реже сдают тесты. Так, накануне Нового года, 31 декабря, показатель был на уровне 27 747 случаев, а сегодня – 24 150, что является минимальным значением с 25 ноября.
В целом за время пандемии коронавирусом заразились 3 236 787 россиян. Из них умерли 58 506 пациентов. В активной стадии болезни находятся 559 399 человек.