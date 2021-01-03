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Инфекционист объяснил снижение заболеваемости COVID-19 в России

Ведомости

Темпы суточного прироста заболеваемости COVID-19 в России в последние дни замедлились, потому что в праздники люди сдают меньше тестов, сообщил инфекционист Евгений Тимаков.

«Снижение только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше», – сказал он «РИА Новостям».

Тимаков добавил, что пик заболеваемости в России еще не пройден. При этом ранее, в начале декабря, исследователи Центра интеллектуальной логистики СПбГУ сообщили, что пик заболеваемости в стране будет достигнут 22 декабря, в Санкт-Петербурге – 15-16 декабря, в Москве – 10-12 декабря. Кроме того, накануне Нового года, 29 декабря, мэр столицы Сергей Собянин заявил о нахождении города на пике заболеваемости.

Наибольший за пандемию суточный прирост граждан, заразившихся коронавирусом, был зафиксирован в России 24 декабря – 29 935. В тот же день в течение 24 часов умерло максимальное число пациентов с COVID-19 – 635.

Накануне Нового года, 31 декабря, в стране за сутки коронавирус выявили у 27 747 человек. После этого показатель постепенно снижался. 1 января он составил 27 039, 2 января – 26 301, 3 января – 24 150. Ранее показатель был ниже 25 000 25 ноября – 23 675.

В целом за время пандемии коронавирусом заразились 3 236 787 россиян. Из них умерли 58 506 пациентов. В активной стадии болезни находятся 559 399 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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