Инфекционист объяснил снижение заболеваемости COVID-19 в России
Темпы суточного прироста заболеваемости COVID-19 в России в последние дни замедлились, потому что в праздники люди сдают меньше тестов, сообщил инфекционист Евгений Тимаков.
«Снижение только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше», – сказал он «РИА Новостям».
Тимаков добавил, что пик заболеваемости в России еще не пройден. При этом ранее, в начале декабря, исследователи Центра интеллектуальной логистики СПбГУ сообщили, что пик заболеваемости в стране будет достигнут 22 декабря, в Санкт-Петербурге – 15-16 декабря, в Москве – 10-12 декабря. Кроме того, накануне Нового года, 29 декабря, мэр столицы Сергей Собянин заявил о нахождении города на пике заболеваемости.
Наибольший за пандемию суточный прирост граждан, заразившихся коронавирусом, был зафиксирован в России 24 декабря – 29 935. В тот же день в течение 24 часов умерло максимальное число пациентов с COVID-19 – 635.
Накануне Нового года, 31 декабря, в стране за сутки коронавирус выявили у 27 747 человек. После этого показатель постепенно снижался. 1 января он составил 27 039, 2 января – 26 301, 3 января – 24 150. Ранее показатель был ниже 25 000 25 ноября – 23 675.
В целом за время пандемии коронавирусом заразились 3 236 787 россиян. Из них умерли 58 506 пациентов. В активной стадии болезни находятся 559 399 человек.