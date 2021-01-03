Инфекционист объяснил снижение заболеваемости COVID-19 в России

Тимаков добавил, что пик заболеваемости в России еще не пройден. При этом ранее, в начале декабря, исследователи Центра интеллектуальной логистики СПбГУ сообщили, что пик заболеваемости в стране будет достигнут 22 декабря, в Санкт-Петербурге – 15-16 декабря, в Москве – 10-12 декабря. Кроме того, накануне Нового года, 29 декабря, мэр столицы Сергей Собянин заявил о нахождении города на пике заболеваемости.