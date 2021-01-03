Медведчук ответил на отказ Минздрава Украины регистрировать вакцину «Спутник V»

Медведчук подчеркнул, что испытания вакцин от коронавируса, произведенных в других странах, которые власти Украины решили закупить, тоже еще не окончены. В частности, как утверждает политик, американская компания Pfizer завершит третью фазу исследований своего препарата в 2023 г., как и англо-шведская AstraZeneca. Moderna из США, в свою очередь, планирует сделать это в 2022 г.