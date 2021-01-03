Медведчук ответил на отказ Минздрава Украины регистрировать вакцину «Спутник V»
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал «маразматическим трепом» заявление главного санитарного врача при Минздраве страны Виктора Ляшко об отказе регистрировать на Украине российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» ввиду того, что третья стадия ее клинических испытаний еще не окончена.
«Заявление главного санврача Украины, точнее «недоразумения от медицины», Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в Минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, – это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан», – говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии.
Медведчук подчеркнул, что испытания вакцин от коронавируса, произведенных в других странах, которые власти Украины решили закупить, тоже еще не окончены. В частности, как утверждает политик, американская компания Pfizer завершит третью фазу исследований своего препарата в 2023 г., как и англо-шведская AstraZeneca. Moderna из США, в свою очередь, планирует сделать это в 2022 г.
Ранее, 2 января, Медвудчук сообщил, что украинская фармкомпания «Биолек» подала в местный Минздрав заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». После этого Ляшко заявил, что сделать это невозможно, так как Украина будет применять только те препараты, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний.
До этого украинские власти неоднократно отвергали возможность регистрации «Спутника V» в стране. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал эту вакцину «гибридным оружием против Украины».
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа – раньше, чем в других государствах мира. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность лекарства составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания – 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
По данным украинского Минздрава на 3 января, за сутки коронавирус выявили у 4576 жителей страны. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 1 074 093 человек. Умерли в результате COVID-19 18 854 пациентов.