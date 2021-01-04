Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом
Улучшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в мире можно ожидать к середине или концу 2022 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на президента Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирину Шестакову.
«В ближайшие года 2 – 2,5 переломим эту ситуацию в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация», – сказала Шестакова, пояснив, что к этому моменту коронавирус «не будет настолько актуален, как он актуален сейчас». Условием улучшения ситуации с COVID-19 инфекционист назвала вакцинацию населения и создание эффективных лекарств против коронавируса.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что через пять-семь лет коронавирус станет более заразным, однако будет вызывать меньше осложнений. Врач пояснил, что все вирусы, в том числе коронавирус, со временем мутируют, в результате чего меняются их свойства. 23 декабря руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 85 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 20,6 млн случаев, Индии (свыше 10,3 млн) и Бразилии (более 7,7 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире (3,2 млн).