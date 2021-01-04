Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом

«В ближайшие года 2 – 2,5 переломим эту ситуацию в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация», – сказала Шестакова, пояснив, что к этому моменту коронавирус «не будет настолько актуален, как он актуален сейчас». Условием улучшения ситуации с COVID-19 инфекционист назвала вакцинацию населения и создание эффективных лекарств против коронавируса.