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Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом

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Улучшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в мире можно ожидать к середине или концу 2022 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на президента Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирину Шестакову.

«В ближайшие года 2 – 2,5 переломим эту ситуацию в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация», – сказала Шестакова, пояснив, что к этому моменту коронавирус «не будет настолько актуален, как он актуален сейчас». Условием улучшения ситуации с COVID-19 инфекционист назвала вакцинацию населения и создание эффективных лекарств против коронавируса.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что через пять-семь лет коронавирус станет более заразным, однако будет вызывать меньше осложнений. Врач пояснил, что все вирусы, в том числе коронавирус, со временем мутируют, в результате чего меняются их свойства. 23 декабря руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 85 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 20,6 млн случаев, Индии (свыше 10,3 млн) и Бразилии (более 7,7 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире (3,2 млн).

Ранее по теме: Инфекционист спрогнозировал рост заразности коронавируса через несколько лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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