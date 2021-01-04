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Губернатора Забайкалья госпитализировали с коронавирусом

Ведомости

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов госпитализирован в Чите с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Александр Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках, после получения положительного результата теста на ковид ушел на самоизоляцию. Однако по настоянию врачей в понедельник направлен в медучреждение», – говорится в сообщении.

Состояние Осипова оценивается как средней степени тяжести, он остается на связи с коллегами, временно исполнять его обязанности будет первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер, рассказали в пресс-службе.

По данным оперативного штаба, в Забайкальском крае за сутки выявили 238 новых случаев коронавируса, 286 человек выздоровели. Всего в регионе зарегистрировано 28 199 случаев COVID-19 и 386 летальных исходов.

Ранее по теме: Губернатора Владимирской области госпитализировали с коронавирусом
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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