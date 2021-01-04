Губернатора Забайкалья госпитализировали с коронавирусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов госпитализирован в Чите с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Александр Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках, после получения положительного результата теста на ковид ушел на самоизоляцию. Однако по настоянию врачей в понедельник направлен в медучреждение», – говорится в сообщении.
Состояние Осипова оценивается как средней степени тяжести, он остается на связи с коллегами, временно исполнять его обязанности будет первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер, рассказали в пресс-службе.
По данным оперативного штаба, в Забайкальском крае за сутки выявили 238 новых случаев коронавируса, 286 человек выздоровели. Всего в регионе зарегистрировано 28 199 случаев COVID-19 и 386 летальных исходов.