Эпидемиолог допустил колебания заболеваемости COVID-19 в России
Колебания заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России возможны, так как большинство россиян пока не имеют иммунитет к COVID-19, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«Колебания заболеваемости COVID-19 в России еще возможны. Мы не приблизились пока к заветной черте, когда большая часть людей имеет иммунитет», – сказал Горелов. Он предположил, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связано с тем, что люди реже обследуются из-за праздников.
Ранее, 23 декабря, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 23 351 новый случай коронавируса, 21 154 человека выздоровели, 482 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев COVID-19 и 58 988 летальных исходов.