Эпидемиолог допустил колебания заболеваемости COVID-19 в России

«Колебания заболеваемости COVID-19 в России еще возможны. Мы не приблизились пока к заветной черте, когда большая часть людей имеет иммунитет», – сказал Горелов. Он предположил, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связано с тем, что люди реже обследуются из-за праздников.