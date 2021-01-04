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Эпидемиолог допустил колебания заболеваемости COVID-19 в России

Ведомости

Колебания заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России возможны, так как большинство россиян пока не имеют иммунитет к COVID-19, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«Колебания заболеваемости COVID-19 в России еще возможны. Мы не приблизились пока к заветной черте, когда большая часть людей имеет иммунитет», – сказал Горелов. Он предположил, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связано с тем, что люди реже обследуются из-за праздников.

Ранее, 23 декабря, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 23 351 новый случай коронавируса, 21 154 человека выздоровели, 482 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев COVID-19 и 58 988 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных