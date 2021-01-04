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Каждый четвертый работник в России боится сокращения

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Каждый четвертый работник – 25% – в России опасается сокращения в 2021 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование Headhunter, в котором участвовали 9097 соискателей.

«Каждый четвертый работник в РФ (25%) опасается сокращений в 2021 году», – говорится в сообщении. Не ожидают сокращений в своей компании после новогодних праздников 58% респондентов. Больше всего ожидающих сокращений работают в банковской и транспортной сферах, меньше всего – в сфере искусства и масс-медиа.

Большинство – 72% – респондентов уверены, что смогут найти работу в начале года. Больше других уверены в возможности трудоустройства работники сферы спорта и салонов красоты, консультирования, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. По мнению 53% россиян, пандемия коронавируса будет влиять на работу и трудоустройство, 37% уверены, что не будет, рассказали в компании.

17 декабря президент Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что по итогам 2020 г. уровень безработицы в стране вырос с 4,7% до 6,3%. В ноябре директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов сообщил, что число россиян, получающих пособия по безработице, выросло в 2020 г. в пять раз по сравнению с прошлым годом. 25 декабря министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется, но остается напряженной.

Ранее по теме: Решетников заявил о стабилизированной, но напряженной ситуации на рынке труда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных