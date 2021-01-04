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Умер глава МЧС Крыма

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Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов скончался в возрасте 65 лет, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сергей Николаевич Шахов, министр МЧС республики Крым скончался в ковидном госпитале», – говорится в сообщении

Сергей Шахов родился в 1955 г. в Донецкой области. Был назначен министром чрезвычайных ситуаций республики в июле 2014 г.

Ранее, 22 декабря, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в Крыму, во Владимирской и Астраханской областях, а также в Чукотском АО.

По данным оперативного штаба, в Крыму за сутки выявили 247 новых случаев коронавируса, 82 человека выздоровели, 9 скончались. Всего в республике зарегистрировано 26 274 случаев COVID-19 и 540 летальных исходов.

Ранее по теме: Попова назвала регионы России с самой сложной ситуацией по коронавирусу
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных