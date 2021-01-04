Умер глава МЧС Крыма
Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов скончался в возрасте 65 лет, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сергей Николаевич Шахов, министр МЧС республики Крым скончался в ковидном госпитале», – говорится в сообщении
Сергей Шахов родился в 1955 г. в Донецкой области. Был назначен министром чрезвычайных ситуаций республики в июле 2014 г.
Ранее, 22 декабря, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в Крыму, во Владимирской и Астраханской областях, а также в Чукотском АО.
По данным оперативного штаба, в Крыму за сутки выявили 247 новых случаев коронавируса, 82 человека выздоровели, 9 скончались. Всего в республике зарегистрировано 26 274 случаев COVID-19 и 540 летальных исходов.