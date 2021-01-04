В Сербии могут начать применять «Спутник V» для вакцинации уже 5 января

Эффективность российской вакцины «Спутник V», первой из зарегистрированных в мире, ее создатели оценили в более чем 95% и 100% для тяжелых случаев. Ее с начала декабря используют для масштабной вакцинации на территории России. Препарат от BioNTech и Pfizer — уже зарегистрирован и используется для вакцинации в Великобритании и США, его эффективность составляет 95%.