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В Сербии могут начать применять «Спутник V» для вакцинации уже 5 января

Ведомости

В Сербии могут начать использовать полученные ранее от России 2400 доз вакцины «Спутник V» с 5 января, заявил госсекретарь минздрава республики Мирсад Джерлек, передают «РИА Новости».

По его словам, в течение недели планируют привить около 11 000 человек, половина из которых – медики, а другая половина – сотрудники геронтологических центров и учреждений соцзащиты.

«В течение недели израсходуем и 2400 доз российской вакцины "Спутник V", вероятно, часть ее уже завтра будет направлена на применение», — заявил он.

Как отмечает агентство «Танюг», в Сербию сегодня также должны прийти 19 500 доз вакцины от BioNTech и Pfizer.

Эффективность российской вакцины «Спутник V», первой из зарегистрированных в мире, ее создатели оценили в более чем 95% и 100% для тяжелых случаев. Ее с начала декабря используют для масштабной вакцинации на территории России. Препарат от BioNTech и Pfizer — уже зарегистрирован и используется для вакцинации в Великобритании и США, его эффективность составляет 95%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных