В Сербии могут начать применять «Спутник V» для вакцинации уже 5 января
В Сербии могут начать использовать полученные ранее от России 2400 доз вакцины «Спутник V» с 5 января, заявил госсекретарь минздрава республики Мирсад Джерлек, передают «РИА Новости».
По его словам, в течение недели планируют привить около 11 000 человек, половина из которых – медики, а другая половина – сотрудники геронтологических центров и учреждений соцзащиты.
«В течение недели израсходуем и 2400 доз российской вакцины "Спутник V", вероятно, часть ее уже завтра будет направлена на применение», — заявил он.
Как отмечает агентство «Танюг», в Сербию сегодня также должны прийти 19 500 доз вакцины от BioNTech и Pfizer.
Эффективность российской вакцины «Спутник V», первой из зарегистрированных в мире, ее создатели оценили в более чем 95% и 100% для тяжелых случаев. Ее с начала декабря используют для масштабной вакцинации на территории России. Препарат от BioNTech и Pfizer — уже зарегистрирован и используется для вакцинации в Великобритании и США, его эффективность составляет 95%.