В Москве застрелили мужчину после нападения на полицейских

По данным СК, 12 января сотрудники полиции прибыли в московскую квартиру по вызову бригады скорой медицинской помощи, где мужчина вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям. Отмечается, что мужчина имел при себе нож и на предупреждения не реагировал. В ходе нападения был произведен предупредительный выстрел, а позднее было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался.