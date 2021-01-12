В Москве застрелили мужчину после нападения на полицейских
Мужчина, напавший с ножом на полицейских в квартире в Москве, был застрелен, сообщается на сайте ГУ СКР по Москве.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.
По данным СК, 12 января сотрудники полиции прибыли в московскую квартиру по вызову бригады скорой медицинской помощи, где мужчина вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям. Отмечается, что мужчина имел при себе нож и на предупреждения не реагировал. В ходе нападения был произведен предупредительный выстрел, а позднее было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался.
В ведомстве отметили, что мужчине посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу.