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В Москве застрелили мужчину после нападения на полицейских

Ведомости

Мужчина, напавший с ножом на полицейских в квартире в Москве, был застрелен, сообщается на сайте ГУ СКР по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.

По данным СК, 12 января сотрудники полиции прибыли в московскую квартиру по вызову бригады скорой медицинской помощи, где мужчина вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям. Отмечается, что мужчина имел при себе нож и на предупреждения не реагировал. В ходе нападения был произведен предупредительный выстрел, а позднее было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался.

В ведомстве отметили, что мужчине посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных