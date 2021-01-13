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Вирусолог заявил о зимнем плато по коронавирусу в России

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в России вышла на плато, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна. 

По его словам, пока рано говорить о победе над пандемией коронавируса, поскольку заболеваемость продолжает оставаться высокой. «Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тыс. А сейчас идет 23 тыс. Это все — наше зимнее плато», — отметил он. Альтштейн уточнил, что объемы вакцинации пока недостаточны для широкого охвата населения страны. 

По данным оперштаба на 12 января, в России за сутки было зарегистрировано 22 934 случая заражения коронавирусом. За весь период в стране было выявлено более 3,4 млн случаев заражения, из них 2,8 млн пациентов выздоровели, около 63 тыс. — умерли. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных