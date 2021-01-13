Вирусолог заявил о зимнем плато по коронавирусу в России
Заболеваемость коронавирусом в России вышла на плато, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.
По его словам, пока рано говорить о победе над пандемией коронавируса, поскольку заболеваемость продолжает оставаться высокой. «Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тыс. А сейчас идет 23 тыс. Это все — наше зимнее плато», — отметил он. Альтштейн уточнил, что объемы вакцинации пока недостаточны для широкого охвата населения страны.
По данным оперштаба на 12 января, в России за сутки было зарегистрировано 22 934 случая заражения коронавирусом. За весь период в стране было выявлено более 3,4 млн случаев заражения, из них 2,8 млн пациентов выздоровели, около 63 тыс. — умерли.