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В Ростовской области более 50 человек повторно заразились коронавирусом

Ведомости

Более 50 человек повторно заразились коронавирусом в Ростовской области, сообщают «РИА Новости» ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Евгения Ковалева.

«В области количество повторных случаев заболевания COVID-19 увеличивается, и, по предварительным данным, это уже более 50 человек в 17 муниципалитетах», – сказал Ковалев на заседании регионального штаба по коронавирусу. По его словам, возраст повторно заболевших – от 18 до 79 лет.

В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. В декабре спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов думы повторно заразились COVID-19.

По данным оперативного штаба, в Ростовской области за последние сутки выявлено 394 новых случая коронавируса, 473 человека выздоровели, 26 скончались. Всего в регионе зарегистрировано 56 349 случаев COVID-19 и 2242 летальных исхода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных