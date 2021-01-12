В Ростовской области более 50 человек повторно заразились коронавирусом
Более 50 человек повторно заразились коронавирусом в Ростовской области, сообщают «РИА Новости» ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Евгения Ковалева.
«В области количество повторных случаев заболевания COVID-19 увеличивается, и, по предварительным данным, это уже более 50 человек в 17 муниципалитетах», – сказал Ковалев на заседании регионального штаба по коронавирусу. По его словам, возраст повторно заболевших – от 18 до 79 лет.
В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. В декабре спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов думы повторно заразились COVID-19.
По данным оперативного штаба, в Ростовской области за последние сутки выявлено 394 новых случая коронавируса, 473 человека выздоровели, 26 скончались. Всего в регионе зарегистрировано 56 349 случаев COVID-19 и 2242 летальных исхода.