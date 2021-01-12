В Ростовской области более 50 человек повторно заразились коронавирусом

«В области количество повторных случаев заболевания COVID-19 увеличивается, и, по предварительным данным, это уже более 50 человек в 17 муниципалитетах», – сказал Ковалев на заседании регионального штаба по коронавирусу. По его словам, возраст повторно заболевших – от 18 до 79 лет.