В Рязани возбудили дело после убийства главреда регионального портала
«15 января 2021 г. примерно в 23 часа в квартире одного из домов на Гоголя города Рязани обнаружено тело проживавшей там женщины, 1987 года рождения, с множественными колото-резаными ранами», — говорится в сообщении СК.
Следствие подозревает в совершении преступления супруга Шепляковой, который после произошедшего забрал детей и выехал в другую область. Его задержали, а дети временно переданы на попечение родственников.
Следователи полагают, что причиной преступления могла послужить семейная ссора, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).