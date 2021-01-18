Самолет МС-21 в ходе испытаний выкатился за пределы ВПП

Самолет МС-21 во время испытаний выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в подмосковном аэропорту «Жуковский», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Пострадавших в результате инцидента нет, его причины выясняются.