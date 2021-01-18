Самолет МС-21 в ходе испытаний выкатился за пределы ВПП
«В ходе испытаний на прерванный полет с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал. Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано. Причины инцидента выясняются», — сообщили в ОАК.
В свою очередь, представитель аэропорта заявил, что «речь идёт о происшествии в рамках испытательной работы», затруднений для работы «Жуковского» не последовало — изменений в расписании не планируется.
МС-21 — перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет лайнер, оснащенный иностранными двигателями PW1400, совершил в мае 2017 г., а с российскими ПД-14 — в декабре 2020 г.