Собянин призвал воздержаться от участия в несогласованной акции 23 января
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан воздержаться от участия в несогласованной акции 23 января. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым. Еще более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних», – сказал Собянин. Мэр попросил родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску «в угоду провокаторам».
Собянин также обратился к организаторам и тем, кто планирует участие в митинге. «Воздержитесь от участия в нем. Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе», – подчеркнул он.
Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в акциях 23 января. Накануне Роскомнадзор предупредил о возможных штрафах за вовлечение в несанкционированные акции несовершеннолетних лиц.