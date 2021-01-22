Собянин призвал воздержаться от участия в несогласованной акции 23 января

«На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым. Еще более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних», – сказал Собянин. Мэр попросил родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску «в угоду провокаторам».